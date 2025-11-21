«Детройт» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» разгромили «Детройт» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.

У гостей заброшенные шайбы на счету Калума Ритчи, Максима Шабанова (дважды), Мэтью Барзала и Бо Хорвата.

«Детройт» (25 очков после 21 матча) занимает 4-е место в Восточной конференции, «Айлендерс» (26 очков после 21 игры) идут на 3-м месте.