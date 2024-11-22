«Детройт» обыграл «Айлендерс», Сорокин сделал 29 сэйвов

«Детройт» одержал победу над «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

За «Ред Уингз» шайбы забросили Йонатан Берггрен и Лукас Рэймонд.

Автором единственного гола «Айлендерс» стал Симон Хольмстрем. Российский голкипер команды Илья Сорокин отразил 29 из 31 броска соперников по своим воротам.

«Детройт» с 18 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, а «Айлендерс» набрали 19 очков и расположились на 10-й строчке.