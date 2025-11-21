Шабанов забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ

«Айлендерс» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

На 15-й минуте игры российский нападающий Максим Шабанов сделал счет 2:0. Для него этот гол стал вторым в сезоне-2025/26.

Также он поучаствовал в первом голе своей команды в этой встрече, сделав голевую передачу. Всего в этом сезоне у 25-летнего россиянина теперь 5 (2+3) очков в 9 играх.