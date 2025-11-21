Шабанов оформил первый дубль в НХЛ

«Айлендерс» довели счет до крупного в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

На 7-й минуте третьего периода российский нападающий Максим Шабанов сделал счет 52:0. Для него этот гол стал вторым в матче и третьим в сезоне-2025/26. Он впервые в карьере оформил дубль в НХЛ.

Также он поучаствовал еще в двух голах своей команды в этой встрече, сделав 2 голевые передачи. Всего в этом сезоне у 25-летнего россиянина теперь 7 (3+5) очков в 9 играх.