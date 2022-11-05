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Сегодня, 22:35

«Детройт» на своем льду обыграл «Айлендерс»

Мария Гусева
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«Детройт» — «Айлендерс».
Фото USA Today Sports

«Детройт» на своем льду обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Лукас Рэймонд, Пиус Зутер и Доминик Кубалик.

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 22 из 24 бросков. В конце матча на замену вышел голкипер «красных крыльев» Игорь Сорокин, который смог отразить 1 из 2 бросков.

«Детройт» занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков. «Айлендерс» с 14 очками располагается на 6-й строчке.

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«Детройт» — «Айлендерс» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Раймонд — 4 (бол., Кубалик, Ларкин), 26:29 — 1:0. Сутер — 2 (мен., Эрне, Зайдер), 32:51 — 2:0. Кубалик — 5 (Копп), 50:13 — 3:0.

Вратари: Хуссо — Варламов (Сорокин, 31:47, Варламов, 40:00).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 26 (13+9+4) — 26 (7+5+14).

Наши: — - Романов (18.39/0/-1).

5 ноября. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей

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ХК Детройт Ред Уингз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 11 8 3 17
2 Нью-Джерси 11 8 3 16
3 Айлендерс 12 7 5 14
4 Рейнджерс 12 6 6 14
5 Филадельфия 10 5 5 12
6 Вашингтон 12 5 7 12
7 Питтсбург 11 4 7 10
8 Коламбус 11 3 8 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 11 10 1 20
2 Баффало 11 7 4 14
3 Детройт 11 6 5 14
4 Тампа-Бэй 11 6 5 13
5 Флорида 11 6 5 13
6 Торонто 11 5 6 12
7 Монреаль 11 5 6 11
8 Оттава 10 4 6 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 11 7 4 15
2 Виннипег 10 6 4 13
3 Чикаго 11 5 6 12
4 Колорадо 10 5 5 11
5 Миннесота 11 5 6 11
6 Нэшвилл 11 4 7 9
7 Аризона 10 3 7 7
8 Сент-Луис 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 12 10 2 20
2 Эдмонтон 11 7 4 14
3 Сиэтл 12 6 6 14
4 Лос-Анджелес 13 6 7 13
5 Калгари 9 5 4 10
6 Ванкувер 11 3 8 8
7 Сан-Хосе 13 3 10 8
8 Анахайм 11 3 8 7
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10.11
5.11 02:00
Каролина – Баффало
 5 : 3
5.11 20:00
Детройт – Айлендерс
3 : 0
5.11 21:00
Коламбус – Колорадо
 - : -
5.11 22:00
Виннипег – Чикаго
 - : -
5.11 23:00
Эдмонтон – Даллас
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 11 24
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 11 22
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 13 18
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 11 12
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 13 10
Виктор Олофссон

Виктор Олофссон

Баффало

11 9
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.40
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 4 1.72
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Детройт

 7 1.86
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