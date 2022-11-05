«Детройт» на своем льду обыграл «Айлендерс»

«Детройт» на своем льду обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Лукас Рэймонд, Пиус Зутер и Доминик Кубалик.

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 22 из 24 бросков. В конце матча на замену вышел голкипер «красных крыльев» Игорь Сорокин, который смог отразить 1 из 2 бросков.

«Детройт» занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков. «Айлендерс» с 14 очками располагается на 6-й строчке.

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«Детройт» — «Айлендерс» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Раймонд — 4 (бол., Кубалик, Ларкин), 26:29 — 1:0. Сутер — 2 (мен., Эрне, Зайдер), 32:51 — 2:0. Кубалик — 5 (Копп), 50:13 — 3:0.

Вратари: Хуссо — Варламов (Сорокин, 31:47, Варламов, 40:00).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 26 (13+9+4) — 26 (7+5+14).

Наши: — - Романов (18.39/0/-1).

5 ноября. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей