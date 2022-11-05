«Детройт» на своем льду обыграл «Айлендерс»
«Детройт» на своем льду обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Лукас Рэймонд, Пиус Зутер и Доминик Кубалик.
Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 22 из 24 бросков. В конце матча на замену вышел голкипер «красных крыльев» Игорь Сорокин, который смог отразить 1 из 2 бросков.
«Детройт» занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков. «Айлендерс» с 14 очками располагается на 6-й строчке.
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«Детройт» — «Айлендерс» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Раймонд — 4 (бол., Кубалик, Ларкин), 26:29 — 1:0. Сутер — 2 (мен., Эрне, Зайдер), 32:51 — 2:0. Кубалик — 5 (Копп), 50:13 — 3:0.
Вратари: Хуссо — Варламов (Сорокин, 31:47, Варламов, 40:00).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 26 (13+9+4) — 26 (7+5+14).
Наши: — - Романов (18.39/0/-1).
5 ноября. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|11
|8
|3
|17
|2
|Нью-Джерси
|11
|8
|3
|16
|3
|Айлендерс
|12
|7
|5
|14
|4
|Рейнджерс
|12
|6
|6
|14
|5
|Филадельфия
|10
|5
|5
|12
|6
|Вашингтон
|12
|5
|7
|12
|7
|Питтсбург
|11
|4
|7
|10
|8
|Коламбус
|11
|3
|8
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|11
|10
|1
|20
|2
|Баффало
|11
|7
|4
|14
|3
|Детройт
|11
|6
|5
|14
|4
|Тампа-Бэй
|11
|6
|5
|13
|5
|Флорида
|11
|6
|5
|13
|6
|Торонто
|11
|5
|6
|12
|7
|Монреаль
|11
|5
|6
|11
|8
|Оттава
|10
|4
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|11
|7
|4
|15
|2
|Виннипег
|10
|6
|4
|13
|3
|Чикаго
|11
|5
|6
|12
|4
|Колорадо
|10
|5
|5
|11
|5
|Миннесота
|11
|5
|6
|11
|6
|Нэшвилл
|11
|4
|7
|9
|7
|Аризона
|10
|3
|7
|7
|8
|Сент-Луис
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|12
|10
|2
|20
|2
|Эдмонтон
|11
|7
|4
|14
|3
|Сиэтл
|12
|6
|6
|14
|4
|Лос-Анджелес
|13
|6
|7
|13
|5
|Калгари
|9
|5
|4
|10
|6
|Ванкувер
|11
|3
|8
|8
|7
|Сан-Хосе
|13
|3
|10
|8
|8
|Анахайм
|11
|3
|8
|7
|5.11
|02:00
|
Каролина – Баффало
|5 : 3
|5.11
|20:00
|
Детройт – Айлендерс
|3 : 0
|5.11
|21:00
|
Коламбус – Колорадо
|- : -
|5.11
|22:00
|
Виннипег – Чикаго
|- : -
|5.11
|23:00
|
Эдмонтон – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|11
|24
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|11
|22
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|13
|18
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|11
|12
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|13
|10
|
|
Виктор Олофссон
Баффало
|11
|9
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Адин Хилл
Вегас
|4
|1.72
|
|
Вилле Хуссо
Детройт
|7
|1.86