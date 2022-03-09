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Сегодня, 06:07

9:2! «Аризона» разгромила «Детройт»

«Аризона» разгромила «Детройт»
Евгений Козинов
Корреспондент

«Аризона» обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:2. «Койотс» одержали третью победу кряду. «Ред Уингз» потерпели третье подряд поражение.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Аризона» — 2:9 (1:3, 1:4, 0:2)

Голы: Бойд — 11 (Шмальц, Майо), 1:06 — 0:1. Фаббри — 17 (бол., Бертуцци, Ларкин), 6:06 — 1:1. Ритчи — 4 (Хейтон, Эрикссон), 8:15 — 1:2. Чикран — 4 (Хейтон, Эрикссон), 13:19 — 1:3. Шмальц — 15 (Келлер, Гостисбеер), 21:04 — 1:4. Чикран — 5 (Хейтон, Ритчи), 21:55 — 1:5. Ритчи — 5 (Мозер, Шмальц), 24:49 — 1:6. Врана — 1 (бол., Расмуссен, Задина), 37:00 — 2:6. Шмальц — 16 (Келлер, Бойд), 39:00 — 2:7. Фишер — 4 (Чикран, Крауз), 44:18 — 2:8. Келлер — 24 (Строльман), 50:53 — 2:9.

Вратари: Неделькович (Грайсс, 21:04, Неделькович, 24:49) — Веймелка.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 28 (7+15+6) — 30 (11+9+10).

Наши: Наместников (15.00/1/-1) — -.

9 марта. Детройт. Little Caesars Arena.

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НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Детройт Ред Уингз
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2 Рейнджерс 57 36 21 77
3 Питтсбург 58 34 24 77
4 Вашингтон 57 30 27 69
5 Коламбус 57 28 29 59
6 Айлендерс 53 21 32 50
7 Нью-Джерси 57 21 36 47
8 Филадельфия 56 18 38 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 57 39 18 83
2 Тампа-Бэй 56 37 19 80
3 Торонто 57 37 20 78
4 Бостон 57 34 23 73
5 Детройт 57 24 33 54
6 Оттава 56 20 36 45
7 Баффало 58 18 40 44
8 Монреаль 56 15 41 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 58 41 17 87
2 Сент-Луис 56 32 24 71
3 Миннесота 55 33 22 69
4 Нэшвилл 56 32 24 68
5 Даллас 56 32 24 67
6 Виннипег 57 25 32 60
7 Чикаго 58 21 37 50
8 Аризона 56 17 39 38
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 55 34 21 75
2 Лос-Анджелес 58 32 26 71
3 Вегас 58 32 26 68
4 Эдмонтон 57 30 27 64
5 Анахайм 59 27 32 63
6 Ванкувер 57 28 29 62
7 Сан-Хосе 56 24 32 55
8 Сиэтл 59 17 42 39
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Нью-Джерси – Колорадо
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Питтсбург – Флорида
 3 : 4
9.03 03:00
Филадельфия – Вегас
 2 : 1
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Детройт – Аризона
 2 : 9
9.03 03:30
Торонто – Сиэтл
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9.03 04:00
Виннипег – Тампа-Бэй
 7 : 4
9.03 04:00
Миннесота – Рейнджерс
5 : 2
9.03 04:00
Нэшвилл – Даллас
 2 : 1
9.03 04:00
Сент-Луис – Оттава
 1 : 4
9.03 04:30
Чикаго – Анахайм
 8 : 3
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