«Детройт» обыграл «Анахайм»

«Детройт» выиграл у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

«Детройт» набрал 20 очков в 17 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Анахайм» идет на 3-й строчке в Западной конференции — 23 очка в 17 играх.