«Детройт» в овертайме победил «Анахайм»

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл в овертайме «Анахайм» со счетом 5:4.

В составе «Рэд Уингз» 3 (2+1) очка набрал Патрик Кейн, по голу забили Марко Каспер, Алекс Дебринкэт и Джей Ти Компер. У «Дакс» дубль оформил Каттер Готье, также отличились Райан Строум и Олен Зеллвегер.

После этого матча «Детройт» с 64 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Анахайм» с 57 очками — на 12-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Анахайм» — 5:4 ОТ (3:1, 1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Каспер — 9 (Раймонд), 3:11 — 1:0. Дебринкэт — 26 (бол., Ларкин, Кейн), 4:29 — 2:0. Кейн — 13 (бол., Зайдер, Раймонд), 5:06 — 3:0. Строум — 8 (Терри, Ватрано), 8:24 — 3:1. Комфер — 7 (бол., Густафссон, Тарасенко), 22:14 — 4:1. Готье — 10 (Лакомб, Мактавиш), 27:04 — 4:2. Зеллвегер — 5 (Карлссон, Фаббри), 57:44 — 4:3. Готье — 11, 59:07 — 4:4. Кейн — 14 (Каспер), 64:00 — 5:4.

Вратари: Лайон — Достал (56:04 — 57:44, 57:52 — 59:07).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 36 (10+14+7+5) — 28 (14+6+8+0).

Наши: Тарасенко (13.41/2/-1) — -.

24 февраля. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.