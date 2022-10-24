Три очка Кубалика помогли «Детройту» разгромить «Анахайм»

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 5:1.

В составе «Ред Уингз» 3 (1+2) очка набрал Доминик Кубалик, еще 2 (1+1) очка набрал Дилан Ларкин. У «Дакс» единственную шайбу забросил Тревор Зергас, у защитника Дмитрия Куликова «-1».

После этого матча «Детройт» с 8 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Анахайм» с 3 очками — на 13-й строчке Запада.