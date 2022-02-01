«Детройт» в овертайме обыграл «Анахайм»

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Анахайм» со счетом 2:1.

В составе «Рэд Уингз» отличились Дилан Ларкин и Джордан Оестерл, забросивший победную шайбу, «Дакс» ответили точным броском Рикард Ракелль.

После этого матча «Детройт» с 46 очками занимает девятое место в Восточном дивизионе, «Анахайм» с 55 очками — на шестой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Анахайм» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Ларкин — 23 (Задина, Линдстрем), 19:22 — 1:0. Ракелль — 10 (Хенрик), 22:29 — 1:1. Истерли — 1 (Ларкин), 62:11 — 2:1.

Вратари: Неделькович — Гибсон.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 28 (9+8+8+3) — 15 (4+5+6+0).

Наши: Наместников (15.56/2/-1) — -.

1 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.