«Дети не должны быть на квартирах с неизвестными мужчинами». Зайцев рассказал, зачем судится с бывшей женой

Защитник «Оттавы» Никита Зайцев в интервью «СЭ» рассказал, почему судится с бывшей женой Маргаритой и хочет оставить детей — двух малолетних дочек — у себя.

— Обычно в случае разводов дети остаются с матерью, но в данной ситуации вы уверены, что им будет лучше с вами? Почему?

— После разводов дети остаются с тем, с кем определит суд. Я на сто процентов уверен, что девочкам будет лучше с нами. Они выросли у нас, всегда были окружены теплом и лаской, ими занимались, за ними смотрели. В конце концов, они здесь прописаны, здесь же проходят лечение, их детский сад также находится по этому адресу. Мои дети не должны находиться на съемных квартирах, куда приходят неизвестные мужчины. Ведь элементарно есть вероятность, что не все из них психически здоровы. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Зайцева — здесь.