Дэррил Саттер вышел на девятое место по победам в НХЛ среди тренеров

Главный тренер «Калгари» Дэррил Саттер одержал 800-ю победу в НХЛ (с учетом регулярного чемпионата и плей-офф) в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса» (6:5).

Теперь 64-летний канадец делит девятое место по этому показателю с Аленом Виньо.

Рекорд по победам в НХЛ среди тренеров принадлежит Скотти Боумэну (1467).