Дерик Энгелланд: «Как будто Зыков не пропустил ни одного дня»
22:32
Защитник «Вегаса» Дерик Энгелланд поделился мнением о вернувшемся в состав нападающем Валентине Зыкове. Он отбыл дисквалификацию в 20 матчей.
— Как будто он не пропустил ни одного дня, — приводятся слова защитника в Twitter журналиста Джастина Эмерсона. — Он вернулся, мы рады его видеть. Он хорошо выглядит, и мы ожидаем, что будет играть так, как может.
В 7 матчах Зыков набрал 2 (0+2) очка.
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