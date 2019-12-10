Дерик Энгелланд: «Как будто Зыков не пропустил ни одного дня»

Защитник «Вегаса» Дерик Энгелланд поделился мнением о вернувшемся в состав нападающем Валентине Зыкове. Он отбыл дисквалификацию в 20 матчей.

— Как будто он не пропустил ни одного дня, — приводятся слова защитника в Twitter журналиста Джастина Эмерсона. — Он вернулся, мы рады его видеть. Он хорошо выглядит, и мы ожидаем, что будет играть так, как может.

В 7 матчах Зыков набрал 2 (0+2) очка.

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