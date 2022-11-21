Дер-Аргучинцев стал третьей звездой матча за фарм-клуб «Торонто» в АХЛ

«Торонто» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Абботсфорду» со счетом 2:3.

В составе фарм-клуба «Торонто» форвард Семен Дер-Аргучинцев отметился результативной передачей и стал третьей звездой встречи.

В текущем сезоне 22-летний Дер-Аргучинцев провел 15 матчей в АХЛ, в которых набрал 15 (4+11) очков.