Свищев: «Трамп понимает, что Овечкин — национальный герой Вашингтона, поэтому и отметил его»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на заявление Дональда Трампа о российском капитане «Вашингтона» Александре Овечкине.

Ранее избранный американский лидер во время митинга перед инаугурацией назвал Овечкина великим хоккеистом.

«Трамп — опытный политик, он знает, где и когда что говорить. Он в том числе сыграл на публику. Он понимает, что Овечкин — национальный герой Вашингтона, поэтому и отметил Сашу. Для нас важно не то, где Трамп назвал великим игроком, а сам факт. Это в первую очередь реверанс в сторону России и российского хокккея, он признал наши достижения. Отметив заслуги Овечкина, Трамп также дал понять, что для него предстоящая встреча с нашим президентом — важное политическое событие», — цитирует Свищева «ВсеПроСпорт».

На счету капитана «Кэпиталз» 21 шайба в этом сезоне и 874 гола в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру. Чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки, Овечкину нужно забить еще 21 гол.