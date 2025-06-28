Денуайе выбран «Ютой» под 4-м номером на драфте НХЛ

«Юта» под общим четвертым номером на драфте НХЛ 2025 года выбрала нападающего Калеба Денуайе.

18-летний канадец в сезоне-2024/25 сыграл в 56 матчах за «Монктон Уайлдкэтс» в главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL) и набрал 84 (35+49) очка.

Первый раунд драфта НХЛ в 2025 году пройдет в ночь с 27 на 28 июня в Лос-Анджелесе (Калифорния). Однако в этот раз делегации клубов работают из своих офисов, а не собрались в одном месте.