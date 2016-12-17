Деннис Расмуссен: "Анисимов берет на себя всю грязную работу"

Нападающий "Чикаго" Деннис Расмуссен отметил важную роль форварда команды Артема Анисимова. По словам Расмуссена, россиянин проделывает большой объем черновой работы.
- Анисимов берет на себя всю грязную работу, - цитирует официальный сайт НХЛ Расмуссена. - На нем подборы, игра на вбрасываниях, работа в обоих концах площадки. Все это развязывает руки крайним нападающим.
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https://www.nhl.com/ru/news/panarin-and-anisimov-make-the-difference-for-western-conference-leaders/c-284764248