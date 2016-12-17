Деннис Расмуссен: "Анисимов берет на себя всю грязную работу"

Нападающий "Чикаго" Деннис Расмуссен отметил важную роль форварда команды Артема Анисимова. По словам Расмуссена, россиянин проделывает большой объем черновой работы.

- Анисимов берет на себя всю грязную работу, - цитирует официальный сайт НХЛ Расмуссена. - На нем подборы, игра на вбрасываниях, работа в обоих концах площадки. Все это развязывает руки крайним нападающим.