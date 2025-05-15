Бриер: «Рик — абсолютно правильный тренер для «Флайерз»

Генеральный менеджер «Филадельфии» Дэнни Бриер прокомментировал назначение Рика Токкета на пост главного тренера.

«Я очень рад приветствовать Рика Токкета в качестве нашего главного тренера. В ходе переговоров стало ясно, что Рик — абсолютно правильный тренер, чтобы возглавить нашу команду. Он добился высочайшего уровня успеха и как игрок, и как тренер. Благодаря способности обучать и понимать игроков в сочетании со страстью к победам и выявлению лучших качеств в молодых игроках на разных этапах их развития Рик заслужил уважение и доверие как очень талантливых звезд хоккея, так и опытных игроков», — цитирует официальный сайт клуба Бриера.

Токкет заменил Джона Тортореллу, уволенного 27 марта. Последние три сезона он работал в «Ванкувере», который покинул 29 апреля.