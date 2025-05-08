Денисенко забросил первую шайбу в плей-офф АХЛ за фарм-клуб «Нэшвилла»
«Милуоки» в третьем матче второго раунда плей-офф АХЛ обыграл «Рокфорд» со счетом 6:2. Счет в серии 1-2.
В составе фарм-клуба «Нэшвилла» форвард Григорий Денисенко отметился заброшенной шайбой, у нападающего Федора Свечкова результативный пас.
В текущем плей-офф АХЛ на счету 24-летнего Денисенко 1 (1+0) очко в 3 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|18
|13
|5
|27
|2
|Каролина
|19
|13
|6
|27
|3
|Питтсбург
|19
|10
|9
|24
|4
|Айлендерс
|19
|10
|9
|22
|5
|Коламбус
|19
|10
|9
|22
|6
|Рейнджерс
|20
|10
|10
|22
|7
|Филадельфия
|18
|9
|9
|21
|8
|Вашингтон
|19
|9
|10
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|21
|12
|9
|24
|2
|Детройт
|19
|11
|8
|23
|3
|Монреаль
|19
|10
|9
|23
|4
|Оттава
|19
|9
|10
|22
|5
|Флорида
|19
|10
|9
|21
|6
|Тампа-Бэй
|18
|9
|9
|20
|7
|Торонто
|19
|8
|11
|18
|8
|Баффало
|19
|7
|12
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|19
|13
|6
|31
|2
|Даллас
|19
|12
|7
|27
|3
|Виннипег
|18
|11
|7
|22
|4
|Чикаго
|18
|9
|9
|22
|5
|Миннесота
|20
|9
|11
|22
|6
|Юта
|18
|10
|8
|21
|7
|Сент-Луис
|19
|6
|13
|16
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|20
|10
|10
|24
|2
|Анахайм
|18
|11
|7
|23
|3
|Сиэтл
|18
|9
|9
|23
|4
|Вегас
|18
|8
|10
|22
|5
|Эдмонтон
|21
|9
|12
|22
|6
|Ванкувер
|21
|9
|12
|20
|7
|Сан-Хосе
|19
|8
|11
|19
|8
|Калгари
|20
|5
|15
|13
Результаты / календарь
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
|18.11
|03:00
|Флорида – Ванкувер
|8 : 5
|18.11
|03:00
|Вашингтон – Лос-Анджелес
|2 : 1
|18.11
|03:00
|Баффало – Эдмонтон
|5 : 1
|18.11
|03:00
|Бостон – Каролина
|1 : 3
|18.11
|03:30
|Коламбус – Монреаль
|4 : 3 Б
|18.11
|06:00
|Анахайм – Юта
|- : -
