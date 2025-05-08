Денисенко забросил первую шайбу в плей-офф АХЛ за фарм-клуб «Нэшвилла»

«Милуоки» в третьем матче второго раунда плей-офф АХЛ обыграл «Рокфорд» со счетом 6:2. Счет в серии 1-2.

В составе фарм-клуба «Нэшвилла» форвард Григорий Денисенко отметился заброшенной шайбой, у нападающего Федора Свечкова результативный пас.

В текущем плей-офф АХЛ на счету 24-летнего Денисенко 1 (1+0) очко в 3 матчах.