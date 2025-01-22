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Сегодня, 10:48

Денисенко забросил девятую шайбу в сезоне АХЛ за фарм-клуб «Вегаса»

Сергей Разин
корреспондент
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«Хендерсон» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Тусон» со счетом 7:3.

В составе фарм-клуба «Вегаса» форвард Григорий Денисенко отметился заброшенной шайбой.

В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 35 матчей в АХЛ, в которых набрал 23 (9+14) очка.

АХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
Григорий Денисенко
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«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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6 Филадельфия 48 22 26 50
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8 Айлендерс 46 19 27 45
Атлантический дивизион И В П О
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2 Флорида 48 28 20 59
3 Тампа-Бэй 46 25 21 53
4 Оттава 47 24 23 52
5 Монреаль 47 24 23 52
6 Бостон 48 23 25 52
7 Детройт 47 21 26 47
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Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 48 31 17 65
2 Миннесота 47 28 19 60
3 Даллас 47 29 18 59
4 Колорадо 48 28 20 57
5 Сент-Луис 48 23 25 50
6 Юта 46 20 26 47
7 Нэшвилл 46 17 29 41
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 47 29 18 62
2 Эдмонтон 47 29 18 61
3 Лос-Анджелес 44 25 19 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 46 20 26 50
6 Сиэтл 48 21 27 45
7 Анахайм 47 18 29 42
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