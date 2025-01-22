Денисенко забросил девятую шайбу в сезоне АХЛ за фарм-клуб «Вегаса»

«Хендерсон» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Тусон» со счетом 7:3.

В составе фарм-клуба «Вегаса» форвард Григорий Денисенко отметился заброшенной шайбой.

В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 35 матчей в АХЛ, в которых набрал 23 (9+14) очка.