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Денисенко продолжит карьеру в системе «Флориды»

16:58
Григорий Денисенко. Фото ФХР.
Григорий Денисенко. Фото ФХР.
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Как стало известно «СЭ», Григорий Денисенко продолжит карьеру в системе «Флориды». 19-летний форвард отказался продлевать контракт с «Локомотивом».

«Я могу подтвердить информацию, что Денисенко принял решение покинуть «Локомотив» и продолжить карьеру в Северной Америке, — сообщил «СЭ» агент нападающего Сергей Исаков. — Официально контракт с «Флоридой» Григорий подпишет в начале мая, поскольку его нынешнее соглашение с ярославцами истекает 30-го апреля. Одновременно мне бы хотелось выразить благодарность руководству «Локомотива» в лице Юрия Яковлева и Юрия Лукина, очень много сделавших для того, чтобы Денисенко мог развиваться как игрок».

«Пэнтерз» выбрали Денисенко в первом раунде драфта-2018 под 15-м номером. В текущем сезоне на его счету 12 (6+6) очков в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+1» и 1 гол в 6 играх плей-офф при «-3».

На МЧМ-2019 Денисенко стал лучшим бомбардиром турнира, войдя в символическую сборную. В его активе серебро и бронза молодежных чемпионатов мира.

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