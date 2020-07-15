Денисенко подписал трехлетний контракт с «Флоридой»

Нападающий Григорий Денисенко подписал контракт с «Флоридой», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт новичка 19-летнего форварда рассчитано на три года. Россиянин был выбран клубом на драфте НХЛ-2018 под 15-м номером.

Денисенко выступал за «Локомотив» с 2018 года. В минувшем сезоне на его счету 44 матча в КХЛ, в которых набрал 13 (7+6) очков. В составе молодежной сборной России Денисенко стал серебряным призером МЧМ-2020.