Денисенко подписал трехлетний контракт с «Флоридой»
15 июля 2020, 19:40
Нападающий Григорий Денисенко подписал контракт с «Флоридой», сообщается на официальном сайте клуба.
Контракт новичка 19-летнего форварда рассчитано на три года. Россиянин был выбран клубом на драфте НХЛ-2018 под 15-м номером.
Денисенко выступал за «Локомотив» с 2018 года. В минувшем сезоне на его счету 44 матча в КХЛ, в которых набрал 13 (7+6) очков. В составе молодежной сборной России Денисенко стал серебряным призером МЧМ-2020.
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