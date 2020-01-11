Денис Гурьянов: «Просто выхожу и играю, голову себе не забиваю»

Спецкор «СЭ» Игорь Рабинер сделал серию интервью с россиянами, которые в этом сезоне смогли пробиться в НХЛ и стать полноценными хоккеистами основы своих клубов. Первый материал — о форварде «Далласа» Денисе Гурьянове.

— Имея на счету 10+6, уже почувствовали себя полноценным энхаэловцем? — спрашиваю Гурьянова. — Теперь уже нет страха, что опять сошлют в АХЛ?

— Честно, не думаю об этом, — отвечает он. — На каждую игру выхожу, зная, что мне надо делать. Показывать свою игру. Поэтому о том, что могут отправить после игры, или еще о чем-то таком, вообще не думаю. Выхожу и играю, голову себе не забиваю.

Лучшего подхода, наверное, и не бывает. Тем более что год у Дениса — контрактный, и в следующем он может получить первое в жизни серьезное соглашение. Кого-то из-за этого трясет, но уж точно не Гурьянова.

Он выходит и играет, не забивая себе голову. Но не только за счет своего прекрасного броска и другие талантов, которые тоже не нужно недооценивать. Как выражается он сам — «за счет характера, терпения, работы».

Самой ценной в хоккее валюты, как бы ни менялась с течением времени игра. А особенно резко ее курс возрастает в Кубке Стэнли, который, даст бог, станет для Гурьянова первым. И почему-то мне кажется, что он не застесняется и там.

Новые русские в НХЛ. От героя МЧМ до партнера Радулова — история Дениса Гурьянова