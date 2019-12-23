Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (1:5).

Единственную шайбу в составе «Далласа» забросил Гурьянов, для которого это восьмой гол и 13-е очко в сезоне.

— Тяжело, мы проиграли два раза подряд, — цитирует Гурьянова официальный сайт НХЛ. — Мы пропускали и нарушали правила. Сложно забивать, когда столько играешь в меньшинстве, и сложно догонять.