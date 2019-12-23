НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Денис Гурьянов — о разгроме от «Калгари»: «Сложно забивать, когда столько играешь в меньшинстве»

10:08
Теги:

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (1:5).

Единственную шайбу в составе «Далласа» забросил Гурьянов, для которого это восьмой гол и 13-е очко в сезоне.

— Тяжело, мы проиграли два раза подряд, — цитирует Гурьянова официальный сайт НХЛ. — Мы пропускали и нарушали правила. Сложно забивать, когда столько играешь в меньшинстве, и сложно догонять.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир