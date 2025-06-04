Дэн Мьюз стал главным тренером «Питтсбурга»

«Питтсбург» объявил о назначении Дэна Мьюза главным тренером клуба.

42-летний американец стал 23-м специалистом, который возглавил «Пингвинз». Мьюз ранее занимал должность ассистента главного тренера в «Рейнджерс» с 2023 по 2025 год, а также в «Нэшвилле» с 2017 по 2020 год.

28 апреля «Питтсбург» объявил об уходе Майка Салливана, который возглавлял клуб с 2015 года.

«Пингвинз» набрали 80 очков по итогам регулярного чемпионата НХЛ-2024/25 и заняли 13-е место в таблице Восточной конференции.