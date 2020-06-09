Дэн Мильштейн теперь представляет интересы Сорокина

Голкипер сборной России Илья Сорокин, который намерен продолжить карьеру в НХЛ, сменил агента. Теперь его интересы представляет агентство Дэна Мильштейна, сообщает в Twitter инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Из-за неопределенности со следующим сезоном в НХЛ, Сорокин пока не может подписать контракт с «Айлендерс». О новом контракте с ним уже общается ЦСКА.

В прошедшем сезоне 24-летний вратарь провел 40 матчей за ЦСКА в регулярном чемпионате, пропуская по 1,5 гола за игру и отражая 93,5 процента бросков. Сорокин был признан MVP плей-офф КХЛ-2019. В его активе Кубок Гагарина, золото Олимпиады, бронза чемпионата мира и серебро молодежного чемпионата мира.