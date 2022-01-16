Демко стал 153-м вратарем в истории НХЛ, который пропускал от Овечкина

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поразил ворота «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Голкипер «Кэнакс» Тэтчер Демко пропустил первую гол в карьере после броска 36-летнего россиянина.

Он стал 153-м голкипером, ворота которого поражал Овечкин за карьеру.

That marks Ovechkin's first career goal against goaltender Thatcher Demko, the 153rd goaltender Ovechkin has scored on in his career. There have been 6,684 skaters in NHL history that have scored 153 or fewer goals in their career. — CapitalsPR (@CapitalsPR) January 16, 2022

Чаще всего от Овечкина пропускали Марк-Андре Флери и Хенрик Лундквист (по 24 раза).

Овечкин вышел на седьмое место по данному показателю, обогнав Теему Селянне и Майка Гартнера, на счету которых 152 вратаря, которым они забрасывали шайбы.

Лидером по данному статистическому показателю является Яромир Ягр, забивавший 178 вратарям, на второй строчке — Патрик Марло (177), а замыкает тройку Марк Мессье (164).