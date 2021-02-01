Демко, Макдэвид и Драйзайтль — три звезды недели в НХЛ
21:07
Национальная хоккейная лига объявила трех лучших игроков прошедшей недели.
Первой звездой назван голкипер «Ванкувера» Татчер Демко. Он одержал победу во всех трех матчах, пропустив в общей сложности три шайбы.
Второй звездой выбран нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Канадец набрал 12 (4+8) очков в четырех матчах.
Третьей звездой стал его партнер по команде Леон Драйзайтль. На счету немца также 12 (3+9) очков в четырех матчах.
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