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Демко, Макдэвид и Драйзайтль — три звезды недели в НХЛ

21:07
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Национальная хоккейная лига объявила трех лучших игроков прошедшей недели.

Первой звездой назван голкипер «Ванкувера» Татчер Демко. Он одержал победу во всех трех матчах, пропустив в общей сложности три шайбы.

Второй звездой выбран нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Канадец набрал 12 (4+8) очков в четырех матчах.

Третьей звездой стал его партнер по команде Леон Драйзайтль. На счету немца также 12 (3+9) очков в четырех матчах.

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