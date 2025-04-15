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15 апреля, 09:52

Демидова признали третьей звездой дня в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов стал третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

19-летний россиянин 15 апреля дебютировал за «Канадиенс» в матче с «Чикаго» (3:4 Б). Демидов забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу.

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Первой звездой дня признан нападающий «Юты» Клейтон Келлер, набравший 4 (2+2) очка в игре с «Нэшвиллом» (7:3). Второй звездой выбрали форварда «Дейтройта» Лукаса Рэймонда. Он набрал 3 (1+2) очка во встрече с «Далласом» (6:4).

Иван Демидов
Клейтон Келлер
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 81 51 30 111
2 Каролина 81 47 34 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 81 39 42 87
5 Рейнджерс 81 38 43 83
6 Айлендерс 81 35 46 82
7 Питтсбург 81 33 48 78
8 Филадельфия 81 33 48 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 81 51 30 106
2 Тампа-Бэй 81 47 34 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 81 44 37 95
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 81 39 42 85
7 Баффало 81 35 46 77
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 81 48 33 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 81 40 41 94
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
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17.04 02:00
Виннипег – Анахайм
 2 : 1 ОТ
17.04 02:00
Монреаль – Каролина
 4 : 2
17.04 02:30
Нью-Джерси – Детройт
 2 : 5
17.04 03:00
Нэшвилл – Даллас
 5 : 1
17.04 05:00
Ванкувер – Вегас
 1 : 4
17.04 05:30
Сан-Хосе – Эдмонтон
 0 : 3
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