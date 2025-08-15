Хоккей
15 августа, 11:34

Демидова назвали самым перспективным игроком «Монреаля»

Павел Лопатко

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов возглавил рейтинг самых перспективных игроков канадского клуба по версии сайта НХЛ.

По мнению составителей рейтинга, Демидов начнет сезон-2025/26 в одном из первых двух звеньев «Канадиенс».

На втором месте идет 20-летний австрийский защитник Давид Рейнбахер, а на третьем — 19-летний канадский нападающий Майкл Хэйч.

19-летний Демидов в сезоне-2024/25 в 7 матчах за канадский клуб набрал 4 (1+3) очка. Начинал сезон он в СКА, в 65 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 49 (19+30) очков.

Источник: НХЛ
Иван Демидов
ХК Монреаль Канадиенс
Популярное видео
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
  • Zohr Vad

    Ваня - жги!!!

    15.08.2025

    • Генменеджер «Монреаля» — о Демидове в межсезонье: «Я пытаюсь увести его со льда»

    Грицюк рассказал, что в НХЛ ему придется привыкать много кататься
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 20 13 7 28
    2 Нью-Джерси 19 13 6 27
    3 Питтсбург 19 10 9 24
    4 Айлендерс 20 11 9 24
    5 Вашингтон 20 10 10 22
    6 Коламбус 20 10 10 22
    7 Рейнджерс 21 10 11 22
    8 Филадельфия 18 9 9 21
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Детройт 20 12 8 25
    2 Бостон 22 12 10 24
    3 Монреаль 19 10 9 23
    4 Тампа-Бэй 19 10 9 22
    5 Оттава 19 9 10 22
    6 Флорида 19 10 9 21
    7 Торонто 20 9 11 20
    8 Баффало 20 7 13 18
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 19 13 6 31
    2 Даллас 20 12 8 27
    3 Виннипег 19 12 7 24
    4 Чикаго 19 10 9 24
    5 Миннесота 21 10 11 24
    6 Юта 20 10 10 23
    7 Сент-Луис 20 6 14 17
    8 Нэшвилл 20 6 14 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 20 13 7 27
    2 Вегас 19 9 10 24
    3 Лос-Анджелес 20 10 10 24
    4 Сиэтл 19 9 10 23
    5 Эдмонтон 22 9 13 22
    6 Сан-Хосе 20 9 11 21
    7 Ванкувер 21 9 12 20
    8 Калгари 22 6 16 15
    Результаты / календарь
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    25.11
    20.11 03:00 Вашингтон – Эдмонтон 7 : 4
    20.11 03:30 Баффало – Калгари 2 : 6
    20.11 05:30 Миннесота – Каролина 4 : 3 Б
    20.11 06:00 Анахайм – Бостон 4 : 3
    Все результаты / календарь

