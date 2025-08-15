Демидова назвали самым перспективным игроком «Монреаля»

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов возглавил рейтинг самых перспективных игроков канадского клуба по версии сайта НХЛ.

По мнению составителей рейтинга, Демидов начнет сезон-2025/26 в одном из первых двух звеньев «Канадиенс».

На втором месте идет 20-летний австрийский защитник Давид Рейнбахер, а на третьем — 19-летний канадский нападающий Майкл Хэйч.

19-летний Демидов в сезоне-2024/25 в 7 матчах за канадский клуб набрал 4 (1+3) очка. Начинал сезон он в СКА, в 65 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 49 (19+30) очков.