Демидов вышел в единоличные лидеры по очкам среди новичков НХЛ

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов забил гол в ворота «Колорадо» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ (2:7).

Как сообщает пресс-служба лиги, 19-летний россиянин вышел в единоличные лидеры по набранным очкам среди новичков НХЛ. В сезоне-2025/26 на счету Демидова 19 (6+13) очков в 24 матчах.

Демидов обошел защитника «Айлендерс» Мэттью Шефера (18 (8+10) очков в 25 играх) и нападающего «Анахайма» Беккета Сеннеке (18 (7+11) очков в 24 играх), с которыми он ранее делил первое место.