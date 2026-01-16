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16 января, 06:53

Демидов вышел на пятое место среди новичков «Монреаля» по скорости набора 40 очков

Павел Лопатко

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов забросил шайбу в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:5).

20-летний россиянин в 48 матчах сезона-2025/26 набрал 40 (11+29) очков. Он занял пятое место в истории команды по наименьшему количеству игр, потребовавшихся новичку для достижения 40 очков за сезон. 48 матчей и 40 очков было у американского защитника Криса Челиоса в сезоне-1984/85.

Рекорд по этому показателю принадлежит Джо Мэлоуну (16 игр в сезоне-1917/18), за которым следуют Кьелл Далин (34 игры в сезоне-1985/86), Матс Неслунд (41 игра в сезоне-1982/83) и Ги Лафлер (44 игры в сезоне-1971/72).

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Иван Демидов
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
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