Демидов поднялся на четвертое место в «Монреале» по скорости набора 20 результативных передач

Российский нападающий Иван Демидов в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:1) сделал результативную передачу, которая стала для него 20-й за «Канадиенс».

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 20-летний россиянин вышел на четвертое место в истории команды по скорости набора 20 очков в регулярных чемпионатах. Для этого ему потребовалось 36 матчей. Столько же игр и передач было у канадского форварда Дуга Райсборо.

Быстрее 20 передач набирали американский защитник Лэйн Хатсон (29 игр) и шведские нападающие Кьель Далин (33 игры) и Матс Неслунд (33 игры).

В сезоне-2025/26 Демидов в 34 матчах набрал 26 (7+19) очков.