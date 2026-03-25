Демидов вышел на четвертое место по очкам среди игроков «Монреаля» до 20 лет

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:2).

Теперь на счету 20-летнего игрока 54 (15+39) очка в 70 играх. Для Демидова это был 14-й матч с несколькими очками. Он вышел на четвертое место среди игроков «Канадиенс» в возрасте 20 лет и младше по данному показателю.

По 15 матчей с несколькими очками у Алекса Гальченюка, Стефана Рише и Ги Лефлера.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max