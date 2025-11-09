Демидов вошел в топ игроков «Монреаля» по скорости набора 10 очков на старте карьеры в НХЛ

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов вошел в топ игроков команды по скорости набора 10 очков на старте карьеры в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В игре регулярного чемпионата с «Ютой» (6:2) 19-летний Демидов сделал результативную передачу. Она стала для него 10-й в НХЛ.

Для набор 10 очков Демидову потребовалось 17 матчей. По этому показателю он делит 3-4-е места в истории «Монреаля» с Лейном Хатсоном. Быстрее набирали 10 очков на старте карьеры Стефан Рише (15 матчей) и Ферн Мажо (16).

Демидов играет за «Монреаль» с 2025 года.