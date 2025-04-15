Демидов установил клубный рекорд результативности в «Монреале» в дебютном матче

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу в матче против «Чикаго» (3:4 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

Игра стала для 19-летнего россиянина дебютной в НХЛ.

Демидов стал первым игроком «Монреаля» в XXI веке, сумевшим набрать 2+ очка в дебютном матче. За всю историю «Канадиенс» это второй подобный случай. Первым был Петр Свобода в 1984 году.

8 апреля Демидов подписал трехлетний контракт новичка с «Монреалем», который в 2024 году выбрал его под 5-м номером драфта НХЛ.