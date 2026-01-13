Демидов стал третьим новичком «Монреаля» за десять лет с тремя передачами в одном матче

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов сделал три результативные передачи в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (6:3).

Как сообщает пресс-служба лиги, 20-летний россиянин стал третьим новичком «Монреаля» за последние десять лет, оформившим три голевые передачи в одном матче, после канадского нападающего Ника Сузуки (29 декабря 2019 года) и американского форварда Лэйна Хатсона (три раза; последний раз 1 апреля 2025 года).

При этом Демидову не хватило одной передачи до повторения клубного рекорда по количеству передач, сделанных новичком в одной игре. Этот результат был достигнут 74 года назад.