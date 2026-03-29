Демидов стал четвертым новичком в истории «Монреаля» с 40 передачами за сезон

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов сделал результативный пас в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом». Также на его счету гол.

Как сообщает пресс-служба лиги, 20-летний россиянин стал четвертым новичком в истории «Канадиенс», собравшим 40 передач за один сезон, присоединившись к Матсу Неслунду (45 в сезоне-1982/83), Крису Челиосу (55 в сезоне-1984/85) и Лэйну Хатсону (60 в сезоне-2024/25).

В сезоне-2025/26 Демидов в 72 матчах набрал 56 (16+40) очков.

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