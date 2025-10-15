Демидов признан второй звездой матча «Монреаль» — «Сиэтл»
Российского нападающего «Монреаля» Ивана Демидова признали второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (5:4 ОТ).
19-летний россиянин забил гол, который перевел игру в овертайм. Этот гол стал его первым в текущем сезоне НХЛ. Также на его счету голевая передача.
Первой звездой матча стал форвард «Монреаля» Коул Кофилд, который забил 2 гола, а третьей — нападающий «Сиэтла» Джаред Маккэн, на счету которого гол и пас.
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|21
|5
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|18
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|18
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|7
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|7
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|8
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|Тихоокеанский дивизион
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|18
|12
|6
|27
|2
|Вегас
|19
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|Анахайм
|18
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|4
|Сиэтл
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|9
|7
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|5
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|8
|10
|17
|6
|Сан-Хосе
|19
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|03:00
|Торонто – Нью-Джерси
|0 : 4
|9.11
|03:00
|Виннипег – Тампа-Бэй
|4 : 3
|9.11
|03:00
|Калгари – Филадельфия
|4 : 3 ОТ
|9.11
|04:00
|Анахайм – Питтсбург
|5 : 2
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