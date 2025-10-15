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Демидов признан второй звездой матча «Монреаль» — «Сиэтл»

Павел Лопатко

Российского нападающего «Монреаля» Ивана Демидова признали второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (5:4 ОТ).

19-летний россиянин забил гол, который перевел игру в овертайм. Этот гол стал его первым в текущем сезоне НХЛ. Также на его счету голевая передача.

Первой звездой матча стал форвард «Монреаля» Коул Кофилд, который забил 2 гола, а третьей — нападающий «Сиэтла» Джаред Маккэн, на счету которого гол и пас.

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Джаред Маккэн
Иван Демидов
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Сиэтл Кракен
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 19 14 5 30
2 Нью-Джерси 18 13 5 26
3 Рейнджерс 18 10 8 21
4 Вашингтон 15 9 6 18
5 Айлендерс 16 7 9 17
6 Коламбус 15 7 8 14
7 Питтсбург 18 6 12 14
8 Филадельфия 19 4 15 13
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 18 13 5 27
2 Монреаль 17 11 6 25
3 Тампа-Бэй 17 11 6 24
4 Оттава 18 11 7 23
5 Флорида 18 9 9 20
6 Баффало 17 8 9 19
7 Торонто 19 8 11 18
8 Детройт 18 7 11 17
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 19 12 7 28
2 Даллас 17 10 7 22
3 Колорадо 18 10 8 22
4 Нэшвилл 17 8 9 21
5 Юта 18 10 8 21
6 Виннипег 18 7 11 17
7 Сент-Луис 17 7 10 16
8 Чикаго 18 4 14 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 18 12 6 27
2 Вегас 19 12 7 26
3 Анахайм 18 10 8 21
4 Сиэтл 16 9 7 19
5 Калгари 18 8 10 17
6 Сан-Хосе 19 7 12 15
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9.11 03:00 Торонто – Нью-Джерси 0 : 4
9.11 03:00 Виннипег – Тампа-Бэй 4 : 3
9.11 03:00 Калгари – Филадельфия 4 : 3 ОТ
9.11 04:00 Анахайм – Питтсбург 5 : 2
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