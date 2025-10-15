Демидов признан второй звездой матча «Монреаль» — «Сиэтл»

Российского нападающего «Монреаля» Ивана Демидова признали второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (5:4 ОТ).

19-летний россиянин забил гол, который перевел игру в овертайм. Этот гол стал его первым в текущем сезоне НХЛ. Также на его счету голевая передача.

Первой звездой матча стал форвард «Монреаля» Коул Кофилд, который забил 2 гола, а третьей — нападающий «Сиэтла» Джаред Маккэн, на счету которого гол и пас.