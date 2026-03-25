Демидов признан второй звездой матча «Монреаль» — «Каролина»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Монреаль» — «Каролина» (5:2). Все трое выбраны из состава победителей.

Второй звездой признан российский нападающий Иван Демидов. 20-летний россиянин забил один гол и сделал голевую передачу.

Первой звездой стал голкипер Якуб Добеш, который отразил 41 из 43 бросков по воротам. Третья звезда — форвард Юрай Слафковски, набравший 2 (1+1) очка.