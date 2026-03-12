Демидов признан третьей звездой матча «Оттава» — «Монреаль»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Оттава» — «Монреаль» (2:3).

Третьей звездой признан российский нападающий «Канадиенс» Иван Демидов. 20-летний россиянин сделал голевую передачу и забросил победную шайбу.

Второй звездой стал форвард «Сенаторз» Дрейк Батерсон, который оформил дубль. Первая звезда — голкипер «Монреаля» Джейкоб Фаулер, отразивший 32 из 34 бросков по воротам.