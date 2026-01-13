Демидов признан третьей звездой матча «Монреаль» — «Ванкувер»

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов признан третьей звездой домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (6:3), сообщает пресс-служба лиги.

20-летний россиянин сделал три результативные передачи. В сезоне-2025/26 на его счету 39 (10+29) очков в 46 играх.

Первой звездой матча признали 29-летнего канадского защитника «Монреаля» Александра Каррье, который забил два гола. Второй звездой признан 21-летний словацкий нападающий «Канадиенс» Юрай Слафковски — у него гол и две передачи.