Демидов назван вторым в топ-25 молодых талантов НХЛ по версии телесети лиги

Телесеть НХЛ представила топ-25 молодых талантливых игроков лиги. Второе место в нем занял 19-летний российский форвард «Монреаля» Иван Демидов.

В сезоне-2024/25 Демидов в 2 матчах регулярного чемпионата за канадскую команду набрал 2 (1+1) очка, в 5 матчах плей-офф у него тоже 2 (0+2) очка. Начинал сезон Демидов в СКА — в 65 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 49 (19+30) очков. В плей-офф у него 5 (3+2) очков в 6 матчах.

16-е место в рейтинге занял 19-летний белорусский защитник «Чикаго» Артем Левшунов. В сезоне-2024/25 в НХЛ он в 18 матчах набрал 6 (0+6) очков.

На 17-м месте рейтинга расположился 23-летний российский защитник «Каролины» Александр Никишин. В сезоне-2024/25 он успел сыграть в 4 матчах плей-офф НХЛ и набрать 1 (0+1) очко. В 65 матчах за СКА в том же сезоне заработал 49 (19+30) очков.

Лидирует в рейтинге топ-25 молодых талантов НХЛ 18-летний канадский защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер. В НХЛ он пока не играл, на третьем месте идет 18-летний канадский форвард «Сан-Хосе» Майкл Миса тоже без опыта игр в НХЛ.

В рейтинг вошли задрафтованные командами НХЛ игроки моложе 26 лет, полевые хоккеисты должны сыграть менее чем в 25 матчах лиги, а вратари — менее чем в 15.