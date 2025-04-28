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Сегодня, 03:01

Демидов набрал первое очко в плей-офф НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Монреаля» Иван Демидов отметился результативной передачей в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Вашингтона».

19-летний россиянин ассистировал Юраю Славковски, который реализовал большинство на 31-й минуте и сделал счет 1:1.

Демидов набрал первое очко в 4 матчах плей-офф НХЛ.

Иван Демидов
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 82 51 31 111
2 Каролина 82 47 35 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 82 41 41 96
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
1/8 финала Счет в серии
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
2 - 1
1. Вашингтон - Монреаль
3 - 2
2. Вашингтон - Монреаль
3 - 1
3. Монреаль - Вашингтон
6 - 3
4. Монреаль - Вашингтон
_ - _
5. Вашингтон - Монреаль
_ - _
2 - 1
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 1
1. Лос-Анджелес - Эдмонтон
6 - 5
2. Лос-Анджелес - Эдмонтон
6 - 2
3. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
4. Эдмонтон - Лос-Анджелес
_ - _
5. Лос-Анджелес - Эдмонтон
_ - _
2 - 1
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
1 - 2
1. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 6
2. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 2
3. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 5
4. Флорида - Тампа-Бэй
_ - _
5. Тампа-Бэй - Флорида
_ - _
1 - 2
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
2 - 2
1. Вегас - Миннесота
4 - 2
2. Вегас - Миннесота
2 - 5
3. Миннесота - Вегас
5 - 2
4. Миннесота - Вегас
3 - 4
5. Вегас - Миннесота
_ - _
6. Миннесота - Вегас
_ - _
2 - 2
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
3 - 1
1. Торонто - Оттава
6 - 2
2. Торонто - Оттава
3 - 2
3. Оттава - Торонто
2 - 3
4. Оттава - Торонто
4 - 3
5. Торонто - Оттава
_ - _
3 - 1
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
2 - 2
1. Даллас - Колорадо
1 - 5
2. Даллас - Колорадо
4 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 2
4. Колорадо - Даллас
4 - 0
5. Даллас - Колорадо
_ - _
6. Колорадо - Даллас
_ - _
2 - 2
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
3 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
3 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
3 - 2
4. Нью-Джерси - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Нью-Джерси
_ - _
3 - 1
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
2 - 2
1. Виннипег - Сент-Луис
5 - 3
2. Виннипег - Сент-Луис
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3. Сент-Луис - Виннипег
7 - 2
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Монреаль – Вашингтон
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Эдмонтон – Лос-Анджелес
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