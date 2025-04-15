Демидов набрал первое очко в НХЛ в дебютном матче за «Монреаль»

Форвард «Монреаля» Иван Демидов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

19-летний россиянин сделал результативную передачу в заброшенной шайбе Йоэля Армиа, который открыл счет на седьмой минуте. Демидов проводит дебютный матч в НХЛ.

8 апреля Демидов подписал трехлетний контракт новичка с «Монреалем», который в 2024 году выбрал его под 5-м номером драфта НХЛ.

В сезоне-2024/25 Демидов в составе СКА набрал 49 (19+30) очков в 65 играх регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 5 (3+2) очков в 6 встречах.