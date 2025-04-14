Демидов может дебютировать в НХЛ в матче с «Чикаго»

Дебют нападающего «Монреаля» Ивана Демидова в НХЛ может состояться в матче регулярного чемпионата против «Чикаго».

Как сообщает журналист Эрик Энджелс в своих соцсетях, в понедельник, 14 апреля, 19-летний россиянин принял участие в утренней раскатке «Канадиенс». Он наигрывался в третьем звене вместе с центровым Алексом Ньюхуком и крайним нападающим Джоэлем Армиа.

8 апреля Демидов подписал трехлетний контракт новичка с «Монреалем», который в 2024 году выбрал его под 5-м номером драфта НХЛ.

Матч между «Монреалем» и «Чикаго» состоится в ночь на 15 апреля. Начало — в 02.00 по московскому времени.