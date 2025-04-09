Демидов будет выступать за «Монреаль» под 93-м номером

Стал известен номер, под которым нападающий Иван Демидов будет выступать в «Монреале».

Пресс-служба «Канадиенс» опубликовала видео, в котором сотрудник наносит фамилию россияниа и номер 93 на свитер клуба.

8 апреля 19-летний россиянин подписал с «Монреалем» 3-летний контракт новичка.

В сезоне-2024/25 19-летний хоккеист в составе СКА набрал за 49 (19+30) очков в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 5 (3+2) очков в шести встречах.

В 2024 году «Монреаль» выбрал Демидова под 5-м номером драфта НХЛ.