Дементьев заявил, что Тарасенко пытается найти наиболее рациональное решение в НХЛ

Хоккейный агент Алексей Дементьев, представляющий в России интересы нападающего Владимира Тарасенко, прокомментировал ситуацию вокруг хоккеиста.

«Владимир Тарасенко, однозначно, является элитным хоккеистом мирового уровня. Он вносит большой вклад в результат любой команды, в которой он играет, будь то сборная России или клуб НХЛ. Сейчас для Владимира наступил важный этап: он пытается найти наиболее рациональное решение для продолжения своей карьеры. В связи с этим и происходят подобные шаги. Основной вопрос — какова роль будет Тарасенко в клубе, какую финансовую компенсацию он станет получать и на какой срок будет контракт. Исходя из этих параметров и происходит поиск команды», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

Тарасенко решил не подписываться ни с одной из команд и сменил агента. Отмечается, что хоккеист хотел остаться в «Рейнджерс», в котором завершал сезон-2022/23, но у команды из Нью-Йорка не было возможности вписать нападающего в потолок зарплат.

Тарасенко выступал за «Сент-Луис» с 2013 года, в феврале 2023 года игрока обменяли в «Рейнджерс». После завершения сезона-2022/23 россиянин стал свободным агентом.