Дементьев считает, что НХЛ и ИИХФ совершенно не по пути в части бизнеса

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев оценил решение НХЛ проводить Кубок мира без участия Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Политические амбиции, основанные на лжи и пропаганде, убивают бизнес в Европе. И тем самым, имея достаточное количество голосов для решения политических вопросов, Международная федерация хоккея становится заложником этого. В данном случае НХЛ и ИИХФ совершенно не по пути в части бизнеса.

И то, что в 2028 году будет проводиться данный кубок без участия ИИХФ, является совершенно логичным. Никто извне не сможет навязать НХЛ повестку дня и возможности бизнеса. Участие сборной России поможет выйти на новый уровень и заработать деньги помимо прекрасного и так нужного нам хоккея», — сказал Дементьев «РБ Спорт».

Игры Кубка мира пройдут в Северной Америке и Европе, в них будут участвовать не менее восьми команд. Решение по участию сборной России пока не принято.