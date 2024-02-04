Дементьев считает, что Кучерова незаслуженно освистали на Матче звезд НХЛ

Хоккейный агент Алексей Дементьев высказался о свисте болельщиков в адрес российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова на Матче звезд НХЛ.

«Сложно судить, что именно не понравилось публике, наверное, у них были на то свои причины. Можно ли сказать, что мотивация хоккеистов на Матче звезд несколько ниже? Я согласен с тем, что это событие нужно исключительно для болельщиков, которые хотят увидеть на площадке всех ведущих игроков лиги и ожидать от спортсменов максимальной игры и выкладки, что не совсем правильно, на мой взгляд. Все же это больше соотносится с шоу, в котором должна произойти определенная ситуация, о которой бы стали говорить. В данном случае это свист в адрес Никиты, что, на мой взгляд, было незаслуженно. Я очень надеюсь, что эта ситуация никак не повлияет на отношение Никиты к игре за «Тампу» и он продолжит проявлять себя в полной мере в чемпионате. Когда он в следующий раз приедет в Торонто, то повышенный интерес к матчу будет обеспечен и он покажет всю свою мощь болельщикам», — приводит слова Дементьева RT.

30-летний россиянин играл за команду Куинна Хьюза, которая в полуфинале Матча звезд проиграла команде Остона Мэттьюса. Кучерова снова освистали, как и во время конкурсов